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МАКС-2021

"Газпром нефть" планирует начать разработку российского "зеленого" авиатоплива

Единой площадкой для разработки такого топлива может выступить Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. "Газпром нефть" совместно с партнерами планирует начать разработку российского "зеленого" авиатоплива. Площадкой для этих исследований может стать Технологический центр промышленных инноваций компании в Санкт-Петербурге. Об этом сказал руководитель программ стратегического развития коммерческой дирекции "Газпром нефти" Антон Дианов, который выступил на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

"Совместно с авиакомпаниями, производителями авиационной техники и государственными регуляторами мы готовы приступить к исследованиям, необходимым для производства и сертификации SAF в России. Единой площадкой для разработки "зеленого" авиатоплива может выступить Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" в Санкт-Петербурге", - сказал он.

SAF (sustainable aviation fuel) это авиатопливо с повышенными экологическими характеристиками. В настоящий момент в России оно не используется.

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РоссияМАКС-2021
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