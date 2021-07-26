Эксперт: разъяснения Минфина о винодельческой продукции позволят не допустить дефицита

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Разъяснения о декларировании соответствия винодельческой продукции позволят не допустить дефицит на рынке. Такую точку зрения высказал ТАСС президент Союза производителей алкогольной продукции (СПАП) Игорь Косарев.

26 июля Минфин по согласованию с Минсельхозом России, Росалкогольрегулированием и Росаккредитацией подготовил разъяснения о декларировании соответствия винодельческой продукции регламентам ЕАЭС.

"Регламент (декларировании соответствия винодельческой соответствия винодельческой продукции регламентам ЕАЭС - прим. ТАСС) был принят и видоизменён достаточно неожиданно, в июле, причем с немедленным действием. Если строго следовать букве закона, то нужно, по идее, пересертифицировать всю продукцию, которая находится на сегодняшний день на полках. Это могло обернуться определенным коллапсом, связанным с тем, что нужно освободить 60% полок. Минфин с помощью выпущенных разъяснений смог предотвратить такое развитие событий", - пояснил Косарев.

По его словам, выпущенные разъяснения в основном направлены на то, чтобы не проводить пересертификацию физически, то есть не завозить заново продукцию и не сертифицировать ее. "Минфин в этом случае пошел навстречу бизнес-сообществу и дал разъяснение", - добавил глава союза.