Эксплуатация центра ядерных исследований Росатома в Боливии начнется в 2021 году

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 26 июля. /ТАСС/. Первые объекты будущего Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ) в боливийском Эль-Альто будут сданы в эксплуатацию до конца года, а полностью проект планируется завершить в 2024 году. Об этом заявил в понедельник Кирилл Комаров, первый заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом", реализующей данный проект в южноамериканской республике.

"Многое уже сделано. В этом году заработает предклинический циклотронный радиофармалогический комплекс и многоцелевой центр облучения", - сказал представитель "Росатома" в ходе церемонии первой заливки бетона в основание будущего исследовательского реактора. По его словам, это позволит "радикально улучшить диагностику и лечение рака" за счет собственного производства радиофармпрепаратов в Боливии, а также использовать новые объекты для повышения экспортного потенциала боливийского агропромышленного комплекса и стерилизации медицинских изделий в период пандемии.

Комаров также подчеркнул "хороший темп" работ на площадке будущего ЦЯИТ, "несмотря на пандемию и другие потрясения", и выразил надежду на то, что в будущем центр "изменит жизнь в Боливии лучшую сторону". "Исследовательский реактор, который появится здесь в 2024 году, - это чудо техники, инновационная установка, которая поставит Боливию в один ряд с ведущими странами мира", - добавил он.

Россия и Боливия 6 марта 2016 года заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении центра ядерных исследований и технологий на площадке в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря.