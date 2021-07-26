Минпромторг планирует продлить субсидирование испытаний беспилотных авто на 2022 год

МОСКВА, 26 июля. /ТАСС/. Минпромторг РФ предлагает продлить выдачу субсидий испытателям высокоавтоматизированных автомобилей на дорогах общего пользования на 2022 год, следует из проекта постановления правительства. Документ опубликован в понедельник на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Эксперимент по тестированию беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования стартовал в декабре 2018 года и должен продлиться до 1 марта 2022 года. Чтобы выйти на дороги, каждый такой автомобиль должен пройти дорогостоящее тестирование на соответствие обязательным требованиям техрегламентов Таможенного союза и правил ООН к конструкции автомобиля. В 2020 и 2021 году эти затраты компенсируются из бюджета.

"Целевой показатель для получателя субсидии устанавливается в объеме не менее 200 заключений в 2021 году и не менее 100 заключений в 2022 году", - говорится в проекте Минпромторга. Как отмечается в пояснительной записке к документу, стоимость испытаний является существенной преградой для массового участия компаний - разработчиков высокоавтоматизированных транспортных средств в эксперименте.

В марте этого года кабмин РФ утвердил комплекс мероприятий по тестированию и поэтапному вводу в эксплуатацию на дорогах общего пользования высокоавтоматизированных транспортных средств, согласно которому уже до конца 2021 года на российские дороги будут допущены беспилотные авто без инженера-испытателя в салоне. Также правительство обсуждает план по обеспечению к 2030 году инфраструктурой для высокоавтоматизированного автомобильного движения сети основных российских дорог, ожидая, что к этому времени доля таких машин составит минимум 2%.