Nestle и Mars изымают из продажи в Испании мороженое из-за канцерогена

МАДРИД, 26 июля. /ТАСС/. Компании Nestle и Mars решили изъять из продажи в Испании различные разновидности мороженого из-за предупреждения о наличии в данных продуктах канцерогена - окиси этилена. Об этом сообщили в понедельник сами производители.

По версии газеты ABC, в случае с Nestle речь идет о 46 видах мороженого. Как уточнил производитель Froneri, "в соответствии с новыми указаниями, объявленными Европейской комиссией в пятницу 16 июля, было решено отозвать те партии продуктов, в которых использовался ингредиент с содержанием окиси этилена". Отмечается, что речь идет о незначительном объеме данного компонента, который, как предполагается, практически не представляет риска для здоровья потребителей.

Mars также решила изъять из продажи в Испании некоторые виды мороженого. "Это связано с присутствием окиси этилена в ингредиенте, производимом одним из наших поставщиков, в количествах, превышающих уровни, разрешенные законодательством ЕС", - пояснили в компании.