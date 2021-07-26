Президент Боливии отметил важность меморандума с Росатомом по литиевой промышленности

БУЭНОС-АЙРЕС, 26 июля. /ТАСС/. Президент Боливии Луис Арсе в понедельник отметил важность меморандума, который ранее подписали Росатом и министерство энергетики южноамериканской страны для сотрудничества в области литиевой промышленности. Соответствующее заявление он сделал на церемонии начала строительства реакторного комплекса Центра ядерных исследований и технологий (ЦЯИТ), которым занимается российская госкорпорация.

"Благодаря подписанному меморандуму о взаимопонимании с нашими российскими друзьями и партнерами мы можем продвинуться в области разведки и исследования в литиевой промышленности для обработки столь ценного сырья, которым обладает Боливия. Выгоду от наших достижений получат наши будущие поколения", - сказал Арсе на церемонии, которая транслировалась в эфире телеканала Bolivia TV. Документ был подписан в 2019 году во время визита в Россию президента Боливии, на тот момент Эво Моралеса.

Президент Боливии также поблагодарил Россию за помощь в строительстве ЦЯИТ. "Благодаря сотрудничеству с нашими российскими друзьями мы преодолеваем огромные технологические пробелы, которые помешали бы нам реализовать этот проект", - сказал Арсе. Он отметил, что по вине временного правительства, которое пришло к власти после отставки Моралеса в ноябре 2019 года, ряд проектов, в том числе ЦЯИТ, были практически парализованы. "Они мешали работе, чтобы показать, что госкомпании и проекты, продвигаемые правительством, не работают, а значит их нужно приватизировать", - считает президент.

Россия и Боливия 6 марта 2016 года заключили межправительственное соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях и сооружении центра ядерных исследований и технологий в городе Эль-Альто на высоте 4,1 тыс. м над уровнем моря. Отмечалось, что проект полностью финансируется за счет средств Боливии.

В рамках контракта предусмотрено сооружение Центра в составе четырех очередей. В настоящий момент в активной фазе строительства находятся объекты первой и второй очередей: предклинический циклотронно-радиофармакологический комплекс, многоцелевой центр облучения. Планируется ввести их в эксплуатацию уже в 2021 году. Также параллельно ведутся работы по благоустройству территории ЦЯИТ. Третья и четвертая очереди строительства включают в себя возведение и оснащение зданий научных лабораторий, а также сооружение реакторного и инженерно-технического комплекса.