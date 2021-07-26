Для участников молодежного бизнес-проекта на Кубани разрабатывают новые меры поддержки

КРАСНОДАР, 26 июля. /ТАСС/. Власти разработают новые меры поддержки для участников школы "Бизнес молодых" в Краснодарском крае. Об этом в понедельник сообщает пресс-служба краевой администрации со ссылкой на вице-губернатора Александра Руппеля.

За два месяца участники проекта изучили основы экономической теории, познакомились с маркетингом и продвижением продукта, разобрались в организации продаж, принципах построения команды, управлении финансами, бухгалтерских и правовых вопросах. Каждый участник разработал бизнес-идею, которую им предстоит защитить ее перед экспертами. Основным этапом обучения станет реализация идеи совместно с наставником.

"Сейчас мы разрабатываем дополнительные меры поддержки. К примеру, возможность получения субсидии на покупку техники или оборудования. Эти вопросы в проработке", - сказал Руппель, слова которого привели в пресс-службе.

Сейчас у участников школы "Бизнес молодых" есть возможность получить от регионального Фонда микрофинансирования заем до 1 млн рублей по ставке 0,1% годовых без залога и поручительств, и от 1 до 3 млн - с залогом и поручительством. Отмечается, что, по условиям, предполагается отсрочка платежей до года.

По словам Руппеля, в проекте принимают участие 218 человек. "Лучшие из лучших пройдут в финал и будут настраивать бизнес вместе с наставниками. Для этого мы привлекли лучших экспертов из разных регионов страны и участников крупных федеральных проектов", - отметил вице-губернатор.

Сейчас, по данным пресс-службы, идет набор на второй поток бизнес-школы. В проекте смогут принять участие молодые и начинающие предприниматели из Краснодарского края в возрасте от 18 до 35 лет включительно, а также те, кто только планирует начать вести свой собственный бизнес.