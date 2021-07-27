Россияне нарастили долю использования средств на кредитных картах до 37% в период отпусков

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Россияне нарастили долю использования лимитов по кредитным картам в июне до 37%, что на 1,4 процентных пункта (п. п.) выше по сравнению с маем. Такие данные приводит бюро кредитных историй "Эквифакс" (есть в распоряжении ТАСС).

Опрошенные ТАСС аналитики связывают данный рост с началом отпускного сезона и увеличением трат на строительные материалы.

"Сезонный фактор играет достаточно существенную роль в повышении выборки лимита. Традиционно в весенне-летний период у людей растут траты на более дорогостоящие покупки, строительно-ремонтные работы, отпуска", - отметил директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Михаил Полухин. Эксперт также добавил, что рост использования лимитов на кредитках происходит на фоне увеличения среднего лимита по картам, происходящего из-за смягчения банками риск-политик по выдаче кредитов гражданам.

По мнению старшего аналитика агентства "Национальные кредитные рейтинги" (НКР) Егора Лопатина, рост уровня используемого лимита обусловлен высокой потребительской активностью граждан, а также растущей инфляцией и удорожанием значительного числа товаров и услуг. Он отметил, что показатель дополнительно вырастет к концу года на фоне снижения реальных доходов населения.

При этом по сравнению с июнем прошлого года (38,9%) доля задействованных на кредитках средств снизилась на 1,9 п. п. "Использование лимита на уровне ниже прошлогоднего показателя может говорить о медленном восстановлении располагаемых доходов населения, - прокомментировала старший аналитик банковских рейтингов НРА Надежда Караваева. - С другой стороны, невысокий уровень утилизации может говорить об опасениях граждан наращивать долговую нагрузку в условиях нестабильности доходов". Она добавила, что также у заемщиков может быть несколько кредитных карт, что маскирует реальный уровень использования кредитных средств.