"Известия": МЭР предложило обязать сообщать о классе энергоэффективности жилья при продаже

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития (МЭР) РФ предлагает обязать указывать класс энергоэффективности жилья и общественных зданий при продаже или сдаче в аренду. Об этом во вторник пишет газета " Известия " со ссылкой на доработанный ведомством проект комплексного плана повышения энергоэффективности российской экономики.

По данным издания, принятие данной инициативы позволит узнать о размерах потенциальной экономии на оплате ЖКУ в зависимости от класса энергоэффективности объекта. Уточняется, что разработать такой законопроект планируется в 2023 году, его исполнителями и соисполнителями будут Минэкономразвития, Минстрой и Роспотребнадзор.

Кроме того, планом предусматривается разработка законопроекта о введении классов энергоэффективности для общественных и административных зданий ко второму кварталу следующего года. Также к четвертому кварталу 2022 года запланирована разработка законопроекта о компенсации расходов льготников на оплату ЖКУ, в случае если в доме были проведены работы по повышению энергоэффективности.

В Минстрое газете сообщили, что были определены правила, содержащие набор объемно-планировочных и технических решений, чтобы здание могло считаться энергоэффективным. В ведомстве добавили, что за определение класса энергоэффективности здания не предусматривается дополнительных финансовых сборов с граждан, уточнив, что предложений по комплексному повышению энергоэффективности экономики РФ в министерство не поступало. В Роспотребнадзоре "Известиям" отметили, что ведомство не принимало участия в подготовке проекта.

Член межведомственной рабочей группы при Минэкономразвития по взаимодействию с субъектами РФ по вопросам повышения энергоэффективности Мария Степанова подчеркнула изданию, что тепло является самым дорогим ресурсом в платежном документе, его потребление зависит от степени энергоэффективности здания. "Практика показывает, что разница в плате за ЖКУ на 1 кв. м может достигать 30% и выше в зависимости от энергетического класса здания", - добавила Степанова.

По словам эксперта тематической площадки Общероссийского народного фронта "Жилье и городская среда" Павла Склянчука, затраты на теплоснабжение в зависимости от класса энергоэффективности могут отличаться на 40%.

О плане повышения энергоэффективности

Минэкономразвития направило в правительство обновленный комплексный план по повышению энергетической эффективности. Он направлен на обеспечение экономического роста и устойчивого развития страны путем снижения энергоемкости и углеродоемкости российской экономики. Повышение эффективности использования топливно-энергетических ресурсов является одним из ключевых инструментов снижения выбросов парниковых газов на всей цепочке создания стоимости.

Основные мероприятия комплексного плана направлены на стимулирование внедрения передовых энергоэффективных технологий и повышение эффективности функционирования действующего оборудования. Так, инструментом повышения энергетической эффективности при производстве электрической и тепловой энергии должна стать модернизация генерирующих мощностей, осуществляемая в рамках конкурентного отбора соответствующих проектов, а также внедрение высокоэффективных парогазовых технологий на электростанциях и развитие когенерации. В промышленности предлагается введение мер, стимулирующих развитие технологий, направленных на использование вторичных энергетических или материальных ресурсов вместо традиционных материалов в рамках производственного цикла.

Для повышения эффективности использования энергетических ресурсов в многоквартирных домах комплексным планом предусмотрены мероприятия по формированию механизма контроля за выполнением требований энергетической эффективности при осуществлении капитального строительства, а также комплекс мер, направленных на оборудование МКД индивидуальными тепловыми пунктами и автоматизированными узлами управления отоплением. Реализация мероприятий комплексного плана будет способствовать достижению целей Парижского соглашения, в частности сокращению выбросов парниковых газов в объеме до 150 млн. тонн СО2-эквивалент в год.