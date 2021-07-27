Для российских школ предложили установить единый интернет-тариф

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) предложил ввести единый тариф на интернет для российских школ и принять единый для всех регионов России стандарт качества предоставляемого общеобразовательным учреждениям соединения. Об этом во вторник пишет газета "Известия" со ссылкой на письмо сопредседателя ОНФ Елены Шмелевой вице-премьеру Дмитрию Чернышенко.

По данным издания, документом также предлагается проведение мониторинга стоимости услуг провайдеров по обеспечению доступа общеобразовательных организаций к интернету и определение причины значительного превышения стоимости услуг над средним значением по стране.

В аппарате вице-премьера "Известиям" отметили, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вместе с Минцифры РФ проводят оценку тарифов на интернет в регионах РФ. "Как правило, тариф составляет 57% от среднероссийского и зависит от тарифов региональных операторов. Но остаются школы, где есть перекосы. Ситуация по ним будет Минцифры в партнерстве с ОНФ отработана и будет выработано системное решение", - сообщили в аппарате.

В Минцифры подтвердили проведение совместного с ФАС мониторинга по оценке стоимости интернета для общеобразовательных организаций, подчеркнув, что не все образовательные учреждения в субъектах подключаются к интернету по трехлетним госконтрактам Минцифры (2019-2021) в рамках федерального проекта "Информационная инфраструктура" национальной программы "Цифровая экономика". Свыше 15,6 тыс. школ было подключено к интернету по госконтрактам в 2019-2020 годах, уточнили в министерстве. "Стоимость передачи данных по контрактам субъектов РФ значительно выше стоимости аналогичных услуг, оплачиваемых в рамках нацпрограммы "Цифровая экономика", - добавили в ведомстве.

В октябре 2020 года ОНФ провел мониторинг качества интернет-услуг в школах, по результатам которого было отмечено, что почти каждая пятая школа, принявшая участие в опросе Общероссийского народного фронта (ОНФ), либо совсем не подключена к интернету, либо имеет низкую скорость доступа в сеть. Кроме того, 22% школ-респондентов платят за интернет вдвое больше средней цены по стране, 6% - больше чем в три раза, комментировала результаты опроса Елена Шмелева. В ходе исследования также было установлено, что менее половины школ подключены к интернету с соответствующей целевому показателю скоростью, почти четверть школ сталкивается с проблемами оборудования, более половины школ покупают такое оборудование либо за счет собственных средств, либо за счет иных источников финансирования.