"Русал" во втором квартале увеличил выпуск алюминия на 0,4%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июля. /ТАСС/. "Русал" во втором квартале текущего года произвел 936 тыс. тонн алюминия - на 0,4% больше по сравнению с предыдущим кварталом. Об этом говорится в отчете об операционных результатах компании, распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.

"Производство алюминия во втором квартале 2021 года составило 936 тыс. тонн (рост на 0,4% в квартальном исчислении). При этом на сибирские заводы пришлось 93% от общего объема выпуска", - отмечается в документе.

За первую половину года выпуск алюминия составил 1,868 млн тонн, увеличившись на 0,1% по сравнению с аналогичным показателем предыдущего года.

Объем, география продаж

Объем продаж металла за отчетный период возрос на 7,9% по сравнению с предыдущим кварталом и достиг 1,038 млн тонн. За полгода этот показатель составил 2 млн тонн, поднявшись на 5,8% по сравнению с шестью месяцами 2020 года.

С географической точки зрения ситуация практически не изменилась: наибольший объем реализации пришелся на Европу (доля 40%, ранее была 42%). В России и СНГ с апреля по июнь было реализовано 26% от общего объема продаж - рост на 2 процентных пункта, показатели Азии и Америки остались без изменений - по 8%.

Средняя цена реализации алюминия составила $2 445 за тонну, увеличившись на 15,5% по сравнению с предыдущим кварталом.

Другие показатели

Объем производства глинозема во втором квартале составил 2,057 млн тонн (рост на 0,6%) Добыча бокситов возросла на 0,9% - до 3,836 млн тонн, нефелиновой руды - на 3,5% (до 1,099 млн тонн), отмечается в отчете.

"Русал" - один из крупнейших в мире производителей алюминия и глинозема. На его предприятиях работают около 64 000 человек.