В "Русале" заявили, что в первой половине года глобальный спрос на алюминий вырос на 11,9%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 июля. /ТАСС/. Глобальный спрос на алюминий в первой половине текущего года увеличился на 11,9%. Об этом говорится в докладе российской компании "Русал", распространенном во вторник на Гонконгской фондовой бирже.

"В первой половине 2021 года мировой спрос на первичный алюминий вырос на 11,9% в годовом выражении - до 33,9 млн тонн", - отмечается в документе. В частности, в Китае спрос увеличился на 10,1%, до 19,8 млн тонн, в остальной части мира - на 14,6%, до 14,1 млн тонн.

Глобальное производство алюминия с января по июнь выросло на 5,7% - до 33,8 млн тонн. При этом в КНР рост составил 8,9%, до 19,7 млн тонн, в остальной части мира - 1,6% (14,1 млн тонн), уточняется в докладе.

"В целом глобальный рынок был примерно сбалансирован в первом полугодии по сравнению с профицитом алюминия в объеме 1,7 млн тонн, который образовался за аналогичный период прошлого года", - констатировали эксперты "Русала".

Также отмечается, что во втором квартале года цена на алюминий на Лондонской бирже металлов превысила отметку$ 2,5 тыс. за тонну.