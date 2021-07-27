В Забайкалье полностью восстановили движение поездов по мосту через реку Ареда

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкалье полностью восстановлено после паводков, сообщается в официальном Telegram -канале РЖД.

"Движение поездов по железнодорожному мосту через реку Ареда в Забайкальском крае полностью восстановлено. Второй путь открыт", - говорится в сообщении.

Как уточнил глава РЖД Олег Белозеров, восстановительные работы завершились быстрее планируемых сроков. Он также сообщил о необходимости строить новый мост для обеспечения долгосрочной, надежной и безопасной работы. "В течение шести-девяти месяцев мы должны с этой задачей справиться", - добавил гендиректор компании, уточнив, что планируется использовать схему ускоренных работ.

Белозеров также отметил, что в результате паводка пострадали 800 человек, среди них - сотрудники компании, пенсионеры, железнодорожники. В настоящее время организована работа по определению убытков, итоговый ущерб будет оценен после того, как вода окончательно спадет, сообщил он.

Паводки, которые начались в Забайкалье 22 июля, стали для региона третьими за полгода и при этом самыми разрушительными в 2021 году. Так, подтопленными оказались более тысячи жилых домов, 1,8 тыс. приусадебных участков и 21 мост.