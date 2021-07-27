Новосибирские власти прогнозируют рост госдолга региона по итогам 2021 года на 18%

НОВОСИБИРСК, 27 июля. /ТАСС/. Новосибирские власти ожидают увеличения государственного долга региона по итогам 2021 года до 57,7 млрд рублей, или на 18% по сравнению с началом года. Это связано с вызванной пандемией коронавируса необходимостью привлекать заемные средства, в том числе на зарплату сотрудникам бюджетной сферы, сообщил ТАСС и.о. министра финансов и налоговой политики Новосибирской области Константин Дуплякин.

"Снижение объема государственного долга по итогам 2021 года не ожидается. Ожидаемая величина государственного долга Новосибирской области составит 57,7 млрд рублей", - сказал и.о. министра.

По его словам, экономическая ситуация, связанная с пандемией, привела не только к падению налогооблагаемой базы 2020 года, но и не позволила без заемного дефицита изыскать ресурсы на социально-значимые расходы, в том числе на повышение заработной платы отдельным категориям работников бюджетной сферы в областном бюджете на 2021 год.

По состоянию на начало июля объем госдолга Новосибирской области составляет почти 47,2 млрд рублей. Более половины его объема - 26,4 млрд рублей - приходится на бюджетные кредиты, предоставленные из федерального бюджета по ставке 0,1% годовых. Остальная часть в объеме 20,8 млрд рублей - ценные бумаги, размещенные в 2016-2020 годах. Процентная ставка по пяти выпускам облигаций Новосибирской области варьируется в диапазоне от 5,85 до 8,9% годовых.

Государственный долг Новосибирской области на 1 января 2021 года составлял 48,6 млрд рублей, что на 9% больше данного показателя на 1 января 2020 года. Более половины этой суммы - 26 млрд рублей - приходилось на бюджетные кредиты Минфина РФ. Еще 21 млрд рублей составляла задолженность по государственным ценным бумагам Новосибирской области.