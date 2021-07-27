Работу Солнцевского угольного разреза на Сахалине приостановили после обрушения породы

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Сахалинское управление Ростехнадзора приостановило на 30 дней работу Солнцевского угольного разреза в Углегорском районе, на территории которого произошло обрушение породы в долину реки Желтой, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.

"С учетом выявленных нарушений обязательных требований в области промышленной безопасности, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, санитарно-эпидемиологического благополучия населения в отношении ООО "Солнцевский угольный разрез" по части 3 статьи 9.1 КоАП РФ оформлен протокол о временном запрете деятельности сроком на 30 суток", - рассказали в управлении. В отношении юридического лица и должностных лиц предприятия возбуждены административные дела по части 2, 3 статьи 9.1.

По информации управления, проверка выявила 39 нарушений в работе угольного разреза. В том числе деятельность осуществляется с отклонением от проектной документации, годового плана развития горных работ, не укомплектованы штаты общества геологической и маркшейдерской служб. Горные работы по проведению траншей, разработке уступов и отсыпке отвалов ведутся с отклонениями от инженерно-геологических условий.

Обвал породы в долину реки Желтой произошел в ночь на 10 июля рядом со складом временного хранения Солнцевского угольного разреза - основного добывающего актива ООО "Восточная горнорудная компания" (ВГК). Угрозы населению и объектам жизнедеятельности не было, специалисты незамедлительно приступили к разработке плана мероприятий по ликвидации последствий обвала, в том числе по спасению реки. Для восстановления хода воды примерно за одну неделю был построен обводной канал. Для полной ликвидации последствий обрушения работа будет вестись до весны 2022 года.

ООО "Восточная горнорудная компания" - крупнейшее угледобывающее предприятие Сахалинской области с полным циклом по добыче и отгрузке твердого топлива. На ее долю приходится порядка 80% от общей добычи бурого угля на Сахалине.