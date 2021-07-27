В Приморье за два года газифицируют 28 населенных пунктов

ВЛАДИВОСТОК, 27 июля. /ТАСС/. Власти Приморского края совместно с "Газпромом" до 2023 года намерены подвести газораспределительные сети к 28 населенным пунктам, в которых проживают около 200 тыс. человек, сообщает во вторник пресс-служба правительства Приморья по итогам совещания под председательством губернатора края Олега Кожемяко.

"До 2023 года 28 населенных пунктов Приморья, в которых проживают около 200 тыс. человек, подключат к газоснабжению. Как подчеркнул глава Приморья, совместно с "Газпромом" начата серьезная работа по газификации населения. Поставлена задача обеспечить до 2023 года 72,5 тыс. домовладений", - говорится в сообщении.

Речь идет о селах в Артемовском и Владивостокском городских округах, Надеждинском, Михайловском, Октябрьском и Спасском районах, а также Уссурийске, Большом Камне и Спасске-Дальнем. Газ в обозначенных населенных пунктах подведут до границ земельного участка бесплатно, дальше по территории домовладения - за счет собственника. Главам муниципалитетов совместно с региональным Министерством труда и социальной политики поручено продумать меры поддержки для слабозащищенных категорий населения.

Отмечается, что с 2023 года начнется газификация всего юга Приморья. Сейчас властям необходимо определить промышленные предприятия, объекты энергетики и ЖКХ, которые будут переведены на газ.

В октябре 2020 года правительство Приморья и "Газпром" подписали программу развития газоснабжения и газификации Приморского края на период 2021-2025 годов. Инвестиции компании предусмотрены в объеме более 21 млрд рублей.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил правительству совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и при участии заинтересованных организаций обеспечить поэтапное завершение газификации страны. В Приморском крае никогда не было централизованной газификации. Отдельные дома в регионе используют сжиженный газ.