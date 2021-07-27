Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в I полугодии выросла на 66,9%

ПЕКИН, 27 июля. /ТАСС/. Прибыль крупных промышленных предприятий Китая в первой половине текущего года увеличилась на 66,9% в годовом выражении, до 4,218 трлн юаней (порядка $651,93 млрд). Об этом сообщило во вторник Государственное статистическое управление КНР.

К крупным индустриальным компаниям в Китае относятся коммерческие организации, положительная разница в доходах и расходах которых за год превышает 20 млн юаней (примерно $3,1 млн по текущему курсу).

Как следует из доклада, прибыль компаний добывающей отрасли КНР в январе - июне этого года выросла в 1,33 раза в годовом выражении, до 382,11 млрд юаней (около $59,06 млрд). У предприятий обрабатывающей промышленности этот показатель увеличился на 67,3%, до 3,57 трлн юаней (порядка $551,77 млрд). Прибыль компаний, занимающихся выработкой и поставками электричества, тепла, газа и воды, выросла на 16,9% по сравнению с первой половиной прошлого года, до 268,48 млрд юаней (около $41,5 млрд).

В документе указывается, что в 39 из 41 отрасли китайской экономики по итогам первого полугодия зафиксировано увеличение прибыли. Наибольший рост показателя отмечен у предприятий, занимающихся выплавкой и прокатом цветных металлов (в 2,73 раза), добычей нефти и природного газа (в 2,49 раза), занятых в сфере черной металлургии и проката черных металлов (в 2,34 раза), в химической промышленности (в 1,77 раза).

Согласно официальной информации, по итогам 2020 года прибыль крупных промышленных предприятий Китая увеличилась в годовом исчислении на 4,1%, до 6,45 трлн юаней (около $997,7 млрд по курсу на момент публикации данных).