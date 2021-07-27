Число реализованных в Курганской области бизнес-проектов выросло за год почти в два раза

ТАСС, 27 июля. Число бизнес-проектов, реализованных при поддержке фонда "Инвестиционное агентство Курганской области", выросло в регионе почти в два раза, до 98, в первом полугодии 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом во вторник сообщили ТАСС в фонде.

Курганская область входит в десятку регионов страны с наименьшей бюджетной обеспеченностью. При этом область первой из них разработала и утвердила с правительством РФ индивидуальную программу ускоренного развития, предусматривающую в том числе меры по развитию экономики региона.

"При поддержке фонда "Инвестиционное агентство Курганской области" за шесть месяцев 2021 года реализовано 98 бизнес-проектов на сумму более 2 млрд рублей, создано 304 рабочих места, что по количеству проектов превышает показатели [первого полугодия] 2020 года почти в два раза. На сегодняшний день реализуется еще 468 проектов на сумму 69,6 млрд рублей, что позволит создать 7 297 новых рабочих мест. В 2020 году реализовано 100 проектов, привлечено инвестиций на сумму 5,3 млрд рублей и создано более 1 360 рабочих мест", - рассказали в фонде.

Там отметили, что, несмотря на ситуацию с пандемией, промышленные предприятия региона продолжают реализацию инвестпроектов на территории края. В частности, Фондом микрофинансирования за первое полугодие 2021 года на приобретение оборудования и спецтехники, ремонт и строительство объектов, на реконструкцию ферм и покупку поголовья животных и другие мероприятия было выдано микрозаймов на сумму 56,1 млн рублей. Еще 300 млн рублей по договорам лизинга было возмещено в этом году региональным фондом "Агентство технологического развития". "Гарантийным фондом предоставлено поручительств на сумму 102 млн рублей, это позволило предпринимателям привлечь 298 млн рублей кредитных средств на развитие бизнеса", - сообщили в фонде.

По данным инвестиционного агентства региона, значительный прирост наблюдается в сфере промышленности и агропромышленного комплекса. В числе крупных проектов - открытие производства полистирольной пленки (объем инвестиций - 1,2 млрд рублей), а также производства "умных" счетчиков (0,5 млрд рублей) и предприятия по убою и первичной переработке мяса (1,2 млрд рублей). Продолжится создание производства по выпуску техники для разведки и освоения нефтегазовых месторождений, строительство асфальтобетонного завода, завода по переработке масленичных культур, создание мясного животноводческого комплекса замкнутого цикла с собственной откормочной площадкой, а также производственного комплекса по очистке и переработке семян подсолнечника и рапса и др.

В планах также создание тепличного комплекса по выращиванию шампиньонов и производству компоста, строительство свиноферм. "Открытие новых производств и привлечение инвестиций даст, несомненно, положительный экономический эффект. Это поступление налогов в бюджет, а значит - зарплата учителей, врачей, новые рабочие места", - подчеркнули в фонде.