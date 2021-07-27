Мишустин поручил завершить строительство аэровокзала на Сахалине в декабре 2022 года

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Премьер РФ Михаил Мишустин поторопил инвесторов строительства нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске. Он заявил, что подобные проекты должны реализовываться не более чем за два-три года.

Во вторник в Южно-Сахалинске Мишустин посетил строящийся аэровокзальный комплекс, который несколько лет назад был законсервирован из-за проблем, возникших у прежних подрядчиков.

Выслушав доклад генерального директора ООО "Красинвест" Алексея Васильченко - нового инвестора этого проекта, Мишустин попросил "сильно в будущее не заглядывать". Он напомнил, что прежние подрядчики в 2016 году тоже имели богатые планы в отношении этого аэропорта, "а потом испарились".

Подчеркнув, что не имеет в виду новых инвесторов аэрокомплекса, премьер назвал поведение их предшественников "безалаберностью" и выразил надежду, что через некоторое время не услышит вновь рассказ об отличных идеях и красивых планах. "Очень хочется, чтобы ваши планы сильно в будущее не заглядывали, чтобы вы конкретно на каждом этапе реализовывали то, что намечено. Сейчас существенно подорожали материалы, и я уверен, что экспертиза показала серьезный рост [стоимости проекта]. Это то, что называется безалаберностью, когда подрядчик пропадает, и заново этот цикл с отличными идеями и красивыми картинками начинается", - заметил он.

"Нужно очень жестко контролировать все этапы. Очень важно, чтобы это все случилось, а мы опять не встретились через пару лет, чтобы сюда не приехали большие начальники из Москвы и им снова не начали опять рассказывать, что через два года здесь будет город-сад", - подчеркнул Мишустин .

Глава правительства заявил, что ждет выполнения заявленных планов к 2022 году, а потом уже сюда можно будет добавить новые сервисы для пассажиров. "Говорю это не в качестве упрека, понимаю, что вам досталась непростая история, ее нужно исправлять, Сахалин в этом нуждается", - отметил он.

Инвесторы пригласили Мишустина приехать на открытие аэропорта в декабре 2022 года. Премьер поблагодарил за приглашение и вновь подчеркнул, что "для таких объектов горизонт планирования не должен быть пять-семь лет, с современными средствами и технологиями строительства можно сделать за два-три года".

Новый аэровокзал

Создание нового аэровокзального комплекса в Южно-Сахалинске началось в конце 2017 года. Первоначальная стоимость проекта была оценена в 6,7 млрд рублей. Финансирование осуществлялось за счет средств областного бюджета.

Новый терминал рассчитан на 550 пассажиров внутренних авиалиний в час (с возможностью расширения до 900 пассажиров) и 250 пассажиров международных линий.

Изначально областные власти сообщали, что объект будет введен в эксплуатацию в 2019 году, затем срок сдачи перенесли. На это повлияла в том числе недостаточно качественная проработка проекта: субподрядчик вынужден был приостанавливать работы из-за обнаружения неучтенных в проекте сетей. Вторая причина - законодательные изменения в требованиях, предъявляемых к досмотровому оборудованию.

Аэропорт Южно-Сахалинска является международным. Это крупнейший аэровокзал в области. В декабре 2016 года в АО "Аэропорт Южно-Сахалинск" прошла реорганизация путем присоединения филиалов "Аэропорт Оха", "Аэропорт Ноглики", "Аэропорт Шахтерск" и "Аэропорт Зональное".

С аэропортом сотрудничают девять авиакомпаний, которые осуществляют рейсы в десять городов России и семь городов стран Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Туда отправляются в том числе туристические чартеры. Однако существующее здание аэровокзала не отвечает строительным нормам и требованиям сейсмоустойчивости и не подлежит реконструкции.