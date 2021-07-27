Начавшие проводить газ до программы социальной газификации россияне получат компенсации

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Граждане, которые начали за свой счет подводить газ к своим домовладениям до начала работы программы социальной газификации, получат компенсации. Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак на встрече с секретарем генсовета единороссов Андреем Турчаком.

"Поскольку нормативная база о социальной газификации вступает в силу в марте, а ваша инициатива была поддержана президентом в апреле, то в течение заявочной кампания заявки подавались по старой схеме. Нужно дать возможность людям, которые заключили договор с 21 апреля и по момент выхода нормативной базы, вернуть деньги, которые заплатили по старой схеме", - заявил Новак, слова которого приводит пресс-служба "Единой России".

Турчак поблагодарил его за поддержку соответствующей инициативы, с которой ранее обращалась партия. "Действительно, люди после 21 апреля тратили свои средства, программа была проанонсирована, но пока не принята. Этот разрыв мы предлагали компенсировать, чтобы стопроцентное возмещение нашим гражданам, которые потратили собственные средства на газификацию, было обеспечено. Рады, что правительство предложение поддержало", - сказал он.

11 июня президент Владимир Путин подписал закон с поправками "Единой России" о бесплатном доведении газа до участков домовладений. Первый этап газификации будет проведен до 2023 года, второй - до 2030 года. За доведение газопровода до границ земельных участков будет отвечать единый оператор газификации.