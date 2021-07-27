ВТБ в I полугодии отразил почти 500 тыс. кибератак на своих клиентов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк ВТБ в первом полугодии 2021 года отразил около 500 тыс. кибератак на своих клиентов, предотвратив хищения на 7,5 млрд рублей. Об этом сообщается в пресс-релизе банка.

"В январе - июне банк отразил почти 500 тыс. атак злоумышленников, при этом за второй квартал количество отраженных атак выросло на треть к уровню первого. Всего ВТБ помог защитить от мошенников средства более 45 тыс. клиентов - физических лиц: во втором квартале число клиентов, деньги которых были спасены от хищения, выросло на четверть", - говорится в сообщении.

По словам заместителя президента - председателя правления ВТБ Анатолия Печатникова, банк смог предотвратить финансовые потери своих клиентов на 7,5 млрд рублей. "Безопасность средств клиентов является приоритетом для ВТБ, поэтому мы на постоянной основе совершенствуем технологии борьбы с мошенничеством. При угрозе доступа в "ВТБ Онлайн" со стороны третьих лиц мы значительно ускорили возможность его блокировки - теперь она не превышает 10 секунд, а в ближайшее время пользователь сможет заблокировать мобильный и интернет-банк самостоятельно", - отметил он в ходе пресс-конференции.

По данным ВТБ, свыше 90% от всех атак приходятся на сценарии с использованием социальной инженерии. Так, злоумышленники, используя психологические уловки и манипуляции, пытались по телефону, СМС или через мессенджеры получить доступ к учетным данным пользователей.

Помимо этого растет и число случаев, когда под видом сотрудников банка преступники пытаются заставить клиентов оформить кредит и перевести полученные денежные средства на якобы "защищенные" или "безопасные" счета через банкоматы или перевод. С наступлением сезона отпусков увеличивается и доля атак с использованием фишинговых сайтов, маскирующихся под порталы по бронированию авиабилетов, гостиниц и туров.