Минтранс просит увеличить бюджетные средства, выделяемые после ЧП на Дальнем Востоке

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Минтранс России просит увеличить объем бюджетных средств, выделяемых ежегодно на восстановление после ЧС на Дальнем Востоке, с 500 млн рублей до 2 млрд рублей. Об этом заявил министр транспорта Виталий Савельев на совещании по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на территории Дальнего Востока.

"Мы просили бы, чтобы не 500 млн рублей Минтрансу выделялись (на восстановление инфраструктуры после ЧС в регионе - прим. ТАСС), эти деньги все равно "окрашены", а выделялось бы порядка 2 млрд рублей. Это нам существенно поможет… Мы 2 млрд [рублей] не можем до сих по закрыть, это те деньги, которые нам должны вернуть под ЧС 2017-2020 годов", - сказал он.

Он добавил, что дефицит бюджетных средств, который образовался в результате ЧС на Дальнем Востоке в 2017-2020 годах, составляет 2 млрд рублей.

Паводки и инфраструктура региона

Регионы Дальнего Востока периодически подвергаются паводкам. Обычно их вызывают обильные дожди летом или осенью. Сейчас мощный паводок переживает Амурская область, в регионе введен режим ЧС межрегионального характера. Подтопленными оказались 975 жилых домов, а также две тыс. приусадебных участков, десять мостов, 45 участков автомобильных дорог. Всего в зону подтопления попали 32 населенных пункта, пострадали более семи тыс. человек.

В Забайкальском крае паводки, возникающие еще с весны, периодически наносят ущерб жилью и инфраструктуре. В июле подтопленными оказались более 2,6 тыс. домов, пострадали 6,7 тыс. человек. Предварительная сумма ущерба составила 2,2 млрд руб. Из-за подъема уровня воды также 23 июля был разрушен мост Транссибирской магистрали в Шилкинском районе, на восстановление движения ушло три дня.