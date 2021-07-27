На Кубани выявили свыше 50 тысяч га потенциально пригодных для выращивания земель

КРАСНОДАР, 27 июля. /ТАСС/. Власти Краснодарского края выявили более 50 тыс. га земель, которые могут быть пригодны для выращивания винограда, сообщили журналистам в пресс-службе администрации Краснодарского края во вторник.

Ранее сообщалось, что в регионе проводят инвентаризацию пригодных для выращивания винограда земель. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручал запретить этих землях жилищное строительство.

"В городах и районах края провели инвентаризацию виноградопригодных земель. Специалисты краевых министерств совместно с представителями муниципалитетов выявили еще более 50 тыс. га потенциально пригодных территорий. Основные насаждения расположены в Темрюкском и Крымском районах, Анапе, Новороссийске и Геленджике", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что на долю региона на текущий момент приходится треть всех виноградников в России- это порядка 28 тыс. га, в 2021 году планируется заложить 1,7 тыс. га молодых виноградников, 923 га из которых уже высажены в весенний период, объем господдержки отрасли из бюджета региона составляет в 2021 году 613,9 млн рублей.

Краснодарский край - ведущий регион России по развитию виноградарско-винодельческой отрасли, винодельческая продукция поставляется в 20 стран. К 2024 году регион планирует нарастить поставки до 445 тыс. декалитров. В 2020 году на Кубани собрали свыше 208 тыс. тонн винограда.