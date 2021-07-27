Индекс Мосбиржи на открытии торгов вырос на 0,18%

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций открылся ростом биржевых индексов. По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи прибавил 0,18% и достиг 3 756,79 пункта, индекс РТС поднимался на 0,05% - до 1 603,27 пункта.

К 10:18 мск индексы перешли к снижению. Так, индекс Мосбиржи снижался до 3 746,72 пункта (-0,09%), индекс РТС опускался до 1 598,03 пункта (-0,28%).

Стоимость октябрьского фьючерса на нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,28% - до $73,49 за баррель. Нефть сорта WTI дешевеет на 0,36% и торгуется на уровне $71,65 за баррель.