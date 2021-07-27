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Глава информационно-аналитического департамента Минфина Наталия Фоменко покинула пост

По информации источника, Фоменко покинула министерство по семейным обстоятельствам, при этом она продолжит сотрудничество на общественных началах

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Наталия Фоменко, занимавшая должность директора департамента информационно-аналитической деятельности Минфина России, покинула свой пост, свидетельствуют данные сайта министерства.

По информации источника ТАСС в Минфине, Фоменко покинула министерство по семейным обстоятельствам, при этом она продолжит сотрудничество на общественных началах.

Фоменко перешла в Минфин в феврале 2020 года. До прихода в Минфин работала заместителем руководителя секретариата министра финансов РФ Антона Силуанова (на тот момент - также первого вице-премьера). В конце 2020 года возглавила новый департамент информационно-аналитической деятельности. Ключевой задачей департамента является информирование целевых аудиторий Минфина о государственной финансовой и бюджетной политике, а также разъяснение социально значимых инициатив министерства.

Фоменко имеет более чем 15-летний опыт работы на госслужбе, из которых восемь лет возглавляла управление информации и взаимодействия со СМИ аппарата Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В 2015 году Фоменко была включена в резерв управленческих кадров, находящихся под патронажем президента РФ.

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