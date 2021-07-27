Сниженным тарифом авиакомпании ДФО за год смогут воспользоваться более 100 тыс. человек

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Более 100 тыс. человек, по предварительным данным, смогут воспользоваться сниженным тарифом Единой дальневосточной авиакомпании (на базе сахалинской авиакомпании "Аврора") за год. Как сообщили в пресс-службе аппарата полпреда президента в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), благодаря господдержке в 2021 году будет организовано около 1,8 тыс. рейсов по социальным тарифам.

Рейсы Единой дальневосточной авиакомпании по первым маршрутам и тарифам, предусмотренным постановлением правительства РФ, были запущены с 26 июля. Исполнение поручения президента России о создании авиакомпании стало одной из тем рабочей поездки председателя правительства РФ Михаила Мишустина на Дальний Восток, презентация авиакомпании прошла по время посещения Южно-Сахалинска.

"По предварительным расчетам, сниженным тарифом за год смогут воспользоваться более 100 тыс. человек. Всего же благодаря господдержке в этом году будет организовано не менее 1 780 рейсов по социальным тарифам на этих востребованных маршрутах", - сказано в сообщении пресс-службы по итогам презентации.

Теперь из Южно-Сахалинска можно без пересадки улететь в Петропавловск-Камчатский, еще три новых рейса свяжут Шахтерск, Ноглики и Оху с Хабаровском. По словам вице-премьера - полпреда президента РФ в ДФО Юрия Трутнева, для вновь создаваемой авиакомпании важна социальная направленность, ее задача - повысить транспортную доступность и перевозить большее количество людей, предоставить возможность авиационного сообщения в труднодоступные населенные пункты. Авиакомпания создана для повышения транспортной доступности всех регионов ДФО и должна обеспечить авиасообщением сотни населенных пунктов, повысить качество обслуживания пассажиров.

"Единая дальневосточная авиакомпания "Аврора" полностью готова к выполнению всей программы социально значимых маршрутов в соответствии с утвержденными правилами субсидирования начиная со второй половины августа", - цитирует пресс-служба генерального директора авиакомпании "Аврора" Константина Сухоребрика.

В пресс-службе напомнили, что ранее первый заместитель председателя правительства РФ Андрей Белоусов поручил до сентября 2021 года завершить все корпоративные процедуры по созданию дальневосточной авиакомпании, которые предусматривают вхождение всех 11 субъектов ДФО в состав акционеров авиакомпании "Аврора" и получение "Авророй" 25% пакета акций в пяти региональных авиакомпаниях: КГУП "Хабаровские авиалинии", АО "Авиакомпания "Якутия", АО "Авиакомпания "Полярные авиалинии", ГП ЧАО "ЧукотАВИА" и АО "Камчатское авиапредприятие".