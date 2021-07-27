Сбербанк раскрыл схему кражи денег через мессенджеры

Мошенничество с бонусами банка, выкуп за данные и другие киберугрозы в 2021 году

В банке рассказали, что злоумышленники сообщают о якобы конкурсе в сети, в рамках которого разыгрываются крупные денежные призы в иностранной валюте. Если пользователь переходит по ссылке, то попадает на фишинговый сайт, где указано, что призовой фонд акции составляет $1 млн.

Затем желающим поучаствовать в конкурсе предлагают выбрать любой мессенджер, после чего сайт выдает размер приза в несколько тысяч долларов. После этого жертва переходит в чат с "администратором", где сообщают, как можно получить выигрыш.

"При этом мошенники ссылаются на законодательный запрет в России на внутренние переводы в валюте и просят заплатить комиссию за конвертацию выигрыша в рубли", - сообщили в банке. Кроме того, по данным Сбербанка, для оплаты комиссии мошенники просят ввести данные банковской карты и таким образом получают возможность похитить все деньги со счета жертвы.

По данным Банка России, объем средств, похищенных кибермошенниками у клиентов российских банков, в первом квартале 2021 года вырос в 1,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 2,87 млрд рублей. При этом доля социальной инженерии снизилась до 56,2% с 64%.