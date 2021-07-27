Глава Якутии попросил кабмин выделить 1,3 млрд рублей на закупку кормов для скота

ТАСС, 27 июля. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить из федерального резервного фонда 1,3 млрд рублей на закупку кормов крупному рогатому скоту из-за сильной засухи в регионе. С просьбой глава региона обратился во вторник на совещании правительства по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке.

"У нас сильнейшая за всю историю Якутии засуха, она привела к крайне сложной ситуации по кормам для крупного рогатого скота. <…> Сейчас мы прорабатываем вопрос приобретения кормов в других регионах, в первую очередь, конечно, в дальневосточных. И, уважаемый Михаил Владимирович, я прошу вас рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи нам порядка 1,3 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ для возмещения части затрат на приобретение сельхозкормов из других регионов РФ", - сказал Николаев.

Он подчеркнул, что в 2021 году план по заготовке сена в республике выполнен на 70%, а в некоторых районах - на 40-50%. "Наиболее сложная ситуация у нас как раз складывается в тех районах, которые традиционно занимаются сельским хозяйством. Необходимы оперативные меры, чтобы не допустить вынужденного сокращения поголовья крупного рогатого скота, которое у нас одно из самых крупных на Дальнем Востоке, и поголовья лошадей, по которому республика находится на первом месте в РФ", - пояснил он.

В центральной части республики июнь 2021 года стал самым жарким и вторым по дефициту осадков за весь полуторавековой период наблюдения. За месяц при температуре, доходящей до плюс 35-40 градусов, выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм. В этих условиях с наступлением сезона сухих гроз фиксировалось до 70 новых пожаров в сутки.

Методика финансирования защиты лесов

Николаев также обратился к Мишустину с просьбой ускорить утверждение новой методики распределения средств на защиту лесов.

"Прошу ускорить утверждение правительством РФ новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений", - сказал Николаев.

Он отметил, что в соответствии с действующей методикой регион получает 6 рублей 10 копеек на 1 га эксплуатационных и защитных лесов. "Больше половины лесов вообще не относится под эту методику. <…> При этом никто с нас ответственности за их тушение, конечно, не снимает. Здесь для доведения минимальных потребностей мы считаем, что на эксплуатационные и защитные леса нам надо, [как] минимум, порядка 20 рублей за гектар получать. Как показывает практика последних лет, меньшими ресурсами держать безопасность лесов на огромной территории Якутии, - а у нас площадь лесов сравнима с площадью лесов Канады, - просто невозможно", - добавил глава региона.

Николаев напомнил, что с 2019 года по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в регион поступило свыше 340 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. "Это огромное подспорье нам сегодня. При этом поступили 18 единиц крупных тракторов, которые, конечно, сегодня все задействованы на лесных пожарах. И у нас есть просьба дополнительно поставить порядка на 200 млн рублей по программе развития Дальнего Востока тракторов класса ДТ-75 с лесопожарным оборудованием", - сказал он. По его словам, данная техника показала самую высокую эффективность во время работ на лесных пожарах в регионе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В республике зафиксированы 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению на площади 516 тыс. га. За прошедшие сутки локализованы 13 природных пожаров, ликвидированы 34.