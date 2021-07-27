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Глава Якутии попросил кабмин выделить 1,3 млрд рублей на закупку кормов для скота

Айсен Николаев сообщил, что в 2021 году план по заготовке сена в республике выполнен на 70%, а в некоторых районах - на 40-50%

ТАСС, 27 июля. Глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев обратился к премьер-министру РФ Михаилу Мишустину с просьбой выделить из федерального резервного фонда 1,3 млрд рублей на закупку кормов крупному рогатому скоту из-за сильной засухи в регионе. С просьбой глава региона обратился во вторник на совещании правительства по чрезвычайным ситуациям на Дальнем Востоке.

"У нас сильнейшая за всю историю Якутии засуха, она привела к крайне сложной ситуации по кормам для крупного рогатого скота. <…> Сейчас мы прорабатываем вопрос приобретения кормов в других регионах, в первую очередь, конечно, в дальневосточных. И, уважаемый Михаил Владимирович, я прошу вас рассмотреть вопрос о выделении финансовой помощи нам порядка 1,3 млрд рублей из резервного фонда правительства РФ для возмещения части затрат на приобретение сельхозкормов из других регионов РФ", - сказал Николаев.

Он подчеркнул, что в 2021 году план по заготовке сена в республике выполнен на 70%, а в некоторых районах - на 40-50%. "Наиболее сложная ситуация у нас как раз складывается в тех районах, которые традиционно занимаются сельским хозяйством. Необходимы оперативные меры, чтобы не допустить вынужденного сокращения поголовья крупного рогатого скота, которое у нас одно из самых крупных на Дальнем Востоке, и поголовья лошадей, по которому республика находится на первом месте в РФ", - пояснил он.

В центральной части республики июнь 2021 года стал самым жарким и вторым по дефициту осадков за весь полуторавековой период наблюдения. За месяц при температуре, доходящей до плюс 35-40 градусов, выпало менее 2 мм осадков при норме 37 мм. В этих условиях с наступлением сезона сухих гроз фиксировалось до 70 новых пожаров в сутки.

Методика финансирования защиты лесов

Николаев также обратился к Мишустину с просьбой ускорить утверждение новой методики распределения средств на защиту лесов.

"Прошу ускорить утверждение правительством РФ новой методики распределения субвенций из федерального бюджета для осуществления отдельных полномочий в области лесных отношений", - сказал Николаев.

Он отметил, что в соответствии с действующей методикой регион получает 6 рублей 10 копеек на 1 га эксплуатационных и защитных лесов. "Больше половины лесов вообще не относится под эту методику. <…> При этом никто с нас ответственности за их тушение, конечно, не снимает. Здесь для доведения минимальных потребностей мы считаем, что на эксплуатационные и защитные леса нам надо, [как] минимум, порядка 20 рублей за гектар получать. Как показывает практика последних лет, меньшими ресурсами держать безопасность лесов на огромной территории Якутии, - а у нас площадь лесов сравнима с площадью лесов Канады, - просто невозможно", - добавил глава региона.

Николаев напомнил, что с 2019 года по региональному проекту "Сохранение лесов" нацпроекта "Экология" в регион поступило свыше 340 единиц лесопожарной и лесохозяйственной техники. "Это огромное подспорье нам сегодня. При этом поступили 18 единиц крупных тракторов, которые, конечно, сегодня все задействованы на лесных пожарах. И у нас есть просьба дополнительно поставить порядка на 200 млн рублей по программе развития Дальнего Востока тракторов класса ДТ-75 с лесопожарным оборудованием", - сказал он. По его словам, данная техника показала самую высокую эффективность во время работ на лесных пожарах в регионе.

Якутия - один из самых пожароопасных регионов России. Сейчас там действует режим чрезвычайной ситуации, с 1 июля жителям запрещено посещать леса. В республике зафиксированы 135 природных пожаров на площади свыше 1,2 млн га, проводятся работы по тушению на площади 516 тыс. га. За прошедшие сутки локализованы 13 природных пожаров, ликвидированы 34. 

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияЯкутияНиколаев, Айсен Сергеевич
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