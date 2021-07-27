Экс-глава Татфондбанка выступил в суде с последним словом

КАЗАНЬ, 27 июля. /ТАСС/. Бывший председатель правления ПАО "Татфондбанк" Роберт Мусин, обвиняемый в шести эпизодах злоупотребления полномочиями, выступил в суде Казани с последним словом, в котором вновь подтвердил признание вины, передает корреспондент ТАСС из зала заседания.

"Я четко осознавал и осознанию, какие действия и из-за чего я их предпринимал, также я четко понимаю, какие именно последствия в итоге наступили и в результате чего", - заявил Мусин в суде.

При этом он сказал, что видит противоречия в квалификации вменяемых ему статей. Мусин утверждал, что не скрывал истинное состояние банка и не хотел добиться его банкротства. Он признался, что действительно скрывал истинное положение дел по выдаче кредитов группе компаний DOMO. По его словам, это была необходимая мера, чтобы скрыть признаки банкротства, а не добиться его.

Экс-банкир заявил, что свою вину в совершенных действиях никогда не отрицал и переложить ответственность на кого-либо не пытался.

Ранее гособвинение попросило приговорить Мусина к 14 годам и девяти месяцам колонии общего режима, обвиняемого в шести эпизодах злоупотребления полномочиями.

Банкротство и обвинение

В марте 2017 года Банк России отозвал лицензию у Татфондбанка, в апреле того же года Арбитражный суд Татарстана признал финансово-кредитную организацию банкротом. В июле 2018 года банкротом также признали и самого Мусина. Ему предъявлено обвинение в совершении шести эпизодов преступлений по статье о злоупотреблении полномочиями. Во время прений представители гособвинения огласили обстоятельства всех эпизодов обвинения предпринимателя Мусина.

По версии следствия, с января 2013 года по декабрь 2016 года фигурант дела, выполняя управленческие функции в ПАО "Татфондбанк", использовал свои полномочия вопреки законным интересам этой организации и в целях извлечения выгод и преимуществ для себя и других лиц. Общий ущерб от действий Мусина, как установлено следствием, составляет 53 млрд рублей.