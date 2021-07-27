В Алтайском крае прогнозируют рост до 10% валового сбора зерновых и зернобобовых культур

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Власти и аграрии Алтайского края прогнозируют увеличение валового сбора зерновых и зернобобовых культур на 10% в 2021 году, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Виктор Томенко.

"Весной мы провели посевную кампанию, 4,5 млн га у нас яровой сев - это уровень прошлого года. Сейчас в регионе идет кормозаготовительная кампания, уход за посевами. <...> Пока мы оцениваем ситуацию так, что если будет все идти без каких-то ЧС или ЧП, то примерно на 8-10% валовой сбор (зерновых и зернобобовых - прим. ТАСС) может быть выше уровня прошлого года", - сказал губернатор.

В пресс-службе регионального Минсельхоза ТАСС уточнили, что в 2020 году валовый сбор зерна в крае составил 4,2 млн тонн. Таким образом, в 2021 году регион может получить более 4,5 млн тонн зерна.

"Где-то пришлось вносить коррективы, так как даже в посевную кампанию влаги было недостаточно. Однако в июне осадков выпало по многим территориям полторы месячной нормы и этот вопрос был закрыт. В июле пока недостаточное количество осадков. Мы работаем в условиях рискованного земледелия, прогнозы осторожные, но оптимистичные. Все для того, чтобы такие результаты у нас получились", - подчеркнул губернатор.

Алтайский край - аграрный регион с самой большой площадью пашни в стране в 6,5 млн га. Общие посевные площади в 2021 году составили 5,2 млн га. Зерновыми и зернобобовыми занято порядка 3,3 млн га.