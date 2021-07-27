"Яндекс.Дзен" запретил нарушителям правил платформы вести свой блог

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Яндекс.Дзен" обновил процессы модерации контента на платформе, теперь владельцы каналов с большим количеством нарушений не смогут создавать контент в "Дзене". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе компании.

"Блог-платформа "Яндекс.Дзен" будет более эффективно бороться с публикациями и каналами, которые портят пользовательский опыт и эксплуатируют сервис для заработка. Благодаря новому подходу владельцы каналов с большим количеством нарушений больше не смогут создавать контент в "Дзене". Остальные блогеры смогут узнать о всех ограничениях прямо у себя в кабинете - так те, кто нарушает правила случайно, смогут в будущем избежать ошибок", - отметили в пресс-службе.

В "Дзене" уже более 45 тыс. активных блогеров, которые каждый день выкладывают почти 150 тыс. статей, видео и фотогалерей. "Некоторые блогеры могут нарушить правило "Дзена" случайно. Чтобы сделать требования к контенту более прозрачными и дать возможность избегать повторных нарушений, теперь все блогеры могут увидеть, за что был ограничен тот или иной материал, прямо у себя в кабинете", - добавили в пресс-службе.

Там уточнили, что, если серьезные нарушения будут повторяться, "Дзен" будет систематически выявлять такие каналы. "Новая технология позволяет собирать "профили нарушителей" - набор характеристик, который помогает выявить среди блогеров "Дзена" тех, кто манипулирует требованиями платформы к контенту. В этом блог-платформе поможет в том числе идентификация блогеров "Дзена" по паспорту, внедренная в феврале 2021 года. Блог-платформа также продолжит улучшать автоматическую модерацию видео, чтобы отличать уникальные материалы от дублированных", - пояснили в "Яндекс.Дзене".

В июле "Яндекс.Дзен" заблокировал и лишил монетизации более 26 тыс. каналов, среди которых группы каналов с низкокачественным контентом, на который жаловались пользователи. В целом по просьбам пользователей и из-за нарушений требований к материалам с января по июль 2021 года "Яндекс.Дзен" заблокировал или ограничил более миллиона публикаций (около 1% от общего количества на платформе). К таким нарушениям относятся спам, кликбейт, краденый или шок-контент, ложная информация, оскорбления и другие.