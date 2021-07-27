Казахстан ограничил доступ к сети LinkedIn из-за нарушений законодательства

НУР-СУЛТАН, 27 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана временно ограничили доступ к социальной сети LinkedIn из-за нарушений местного законодательства. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Tengrinews.

"В ходе мониторинга на интернет-ресурсе LinkedIn был выявлен ряд нарушений законодательства, связанных с рекламой интернет-казино и созданием фейковых аккаунтов от имени реальных людей, не являющихся их владельцами", - цитирует агентство заявление министерства информации и общественного развития республики. Как убедился ТАСС, страница соцсети в настоящее время недоступна.

В ведомстве также отметили, что размещение подобных материалов противоречит не только требованиям казахстанского законодательства, но и внутренним правилам LinkedIn.

"В этой связи по фактам выявленных нарушений министерством в адрес администрации интернет-ресурса LinkedIn было направлено уведомление с требованием устранения выявленных нарушений и принятия мер по удалению соответствующих материалов. Однако, к сожалению, со стороны администрации интернет-ресурса LinkedIn мер по устранению нарушений принято не было", - указали в министерстве.

Там также подчеркнули, что после устранения нарушений законодательства республики доступ к LinkedIn будет восстановлен.