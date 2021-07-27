Мобильные операторы Китая к концу года будут иметь 1,4 млн базовых станций 5G

ШАНХАЙ, 27 июля. /ТАСС/. Три ведущих мобильных оператора Китая - China Telecom, China Unicom и China Mobile - к концу текущего года в общей сложности установят порядка 1,4 млн базовых станций для связи стандарта 5G. Такие данные Министерства промышленности и информатизации КНР публикует во вторник шанхайский деловой ресурс "Ицай глобал".

К настоящему времени China Mobile обладает самой большой в стране сетью базовых станций для связи пятого поколения - более 500 тыс. единиц. China Telecom и China Unicom совместно установили более 470 тыс. базовых станций. К концу этого года у China Mobile их будет насчитываться около 700 тыс., что позволит компании покрывать практически все города страны, а также основные сельские районы.

Ранее заместитель министра промышленности и информатизации КНР Лю Лехун констатировал, что общее число установленных в Китае базовых станций 5G составляет порядка 70% от всего их количества в мире. Таким образом сеть связи 5G в Китае является, по его словам, самой крупной в мире. К 2023 году, согласно прогнозу ведомства, число пользователе 5G в стране должно превысить 560 млн человек - около 40% от общего числа пользователей мобильной связи в Китае.

Ведущие мобильные операторы КНР начали предоставлять населению услуги пятого поколения связи с конца октября 2019 года. За 2020 год в стране было установлено около 580 тыс. базовых станций для связи 5G, сеть которой уже охватила практически все города окружного значения.