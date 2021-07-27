"Россети" приступили к финальному этапу реконструкции подстанции "Тихорецк"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Компания "Россети" приступила к финальному, третьему этапу реконструкции подстанции "Тихорецк", которая обеспечивает энергоснабжение Краснодара и близлежащих районов, а также связывает энергосистемы Кубани, Ставрополья и Ростовской области. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

В рамках финального этапа на подстанции будут смонтированы комплектные элегазовые распределительные устройства 220 и 110 кВ, закрытые распредустройства, а также заменен трансформатор мощностью 63 МВА на современный аналог.

При этом ранее на "Тихорецке" было установлено новое силовое оборудование мощностью 605 МВА, комплектное элегазовое распредустройство 330 кВ, а также внедрена современная автоматизированная система управления технологическими процессами.

В компании уточнили, что применение комплектных элегазовых распредустройств обосновано тем, что подстанция находится в черте города Тихорецк, а подобное оборудование характеризуется высокой надежностью, экологичностью, пожаробезопасностью, низким уровнем шума.

Завершение работ, совокупная стоимость которых составляет порядка 4,2 млрд рублей, позволит повысить надежность работы подстанции, а также даст возможность увеличивать мощность присоединения крупных потребителей.

"Россети" - оператор электрических сетей в России, является одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. Территория деятельности охватывает 80 регионов РФ. Имущественный комплекс "Россетей" включает 35 дочерних и зависимых обществ, в том числе "Россети ФСК ЕЭС", "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.