Мишустин: развитие инфраструктуры особенно важно для островной Сахалинской области

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 27 июля. /ТАСС/. Властям Сахалинской области особенно важно развивать инфраструктуру и транспортное сообщение с учетом островного положения региона. Об этом заявил во вторник премьер-министр РФ Михаил Мишустин на встрече с губернатором области Валерием Лимаренко.

Глава кабмина обратил внимание на нюансы, связанные с расположением региона на островах. "Поэтому инфраструктура, соответствующие возможности для того, чтобы люди сюда добирались, очень важны", - указал он.

Мишустин поблагодарил губернатора за то, как была организована его поездка в Сахалинскую область, отметив, что программа была насыщенной. В предыдущий день делегация побывала на Курильских островах, где посетила рыбоперерабатывающий комплекс и центральную районную больницу.

Премьер также поделился впечатлениями от посещения региона, заметив, что ему понравилось как на Курилах, так и в Южно-Сахалинске. "Красиво организовано, территориальное планирование продуманное. Здесь практически нет каких-то некрасивых объектов недвижимости", - заметил Мишустин.

Он рассказал, что успел увидеть в том числе новые районы Южно-Сахалинска, которые строятся для переселения граждан из аварийного жилья. "Огромная работа проведена. Мне кажется, здесь очень светло и ясно, люди все с хорошим настроением встречают", - подытожил председатель правительства.