Суд закрыл доступ на YouTube к трейлерам игры Atomic Heart с песней "Музыка нас связала"

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Мосгорсуд обязал Роскомнадзор временно заблокировать доступ на портале YouTube к трейлерам видеоигры Atomic Heart, в которых используется песня "Музыка нас связала" группы "Мираж". Об этом сказано в определении судьи, с текстом которого ознакомился ТАСС.

"Обязать Федеральную службу по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций и иных лиц прекратить создание технических условий, обеспечивающих размещение, распространение и иное использование фонограммы "Музыка нас связала", размещенной в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на страницах портала YouTube", - говорится в определении суда.

Решение принято в рамках обеспечительных мер из-за спора между основателем группы "Мираж" Андреем Литягиным и корпорации Google LLC, которой принадлежит YouTube. Суд установил срок в 15 дней для подачи Литягиным искового заявления по требованию, в связи с которым вынесено решение о блокировке. Если этого сделано не будет, Google вправе ходатайствовать о снятии блокировки.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что трейлер Atomic Heart, показанный в рамках Xbox&Bethesda Games Showcase, был заблокирован после жалобы от YouTube-канала "Студия Мираж". В свою очередь в компании заявили, что права на этот трек были куплены и песня использовалась на законных основаниях, но представитель группы якобы потребовал повторно приобрести права.