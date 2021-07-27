Абрамченко предупредила о введении штрафов до 20 млн руб. за умышленное затопление судов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Новый законопроект об утилизации судов предусматривает штраф за их умышленное затопление до 20 млн рублей. Он находится на рассмотрении в Госдуме, заявила вице-премьер РФ Виктория Абрамченко.

"Пакет законопроектов, который связан с утилизацией кораблей, если мы говорим о море в том числе, о водных объектах, об акваториях, уже разработан, одобрен правительством и направлен в Государственную думу. Там два закона в этом пакете. Один из них - изменение в кодекс об административных правонарушениях, туда предусмотрели соответствующие очень крупные штрафы. В частности, запланировали, что за умышленное затопление корабля вместо того, чтобы его утилизировать, как положено для собственника, штрафы будут доходить до 20 миллионов рублей", - рассказала она в интервью телеканалу "Россия-24".