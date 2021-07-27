Московская биржа с августа допустит к торгам еще 31 иностранную акцию

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Московская биржа со 2 августа планирует допустить к торгам 31 иностранную акцию, среди которых акции Alcoa Corporation, Fox Corporation, The Hershey Company и другие, следует из сообщения биржи.

"2 августа 2021 года Московская биржа планирует допустить к торгам 31 иностранную акцию, среди которых акции Alcoa Corporation, Fox Corporation, The Hershey Company и др. В результате число акций и депозитарных расписок иностранных эмитентов, с которыми инвесторы могут совершать сделки на Московской бирже, достигнет 204", - сообщает торговая площадка

Отмечается, что в дальнейшем биржа продолжит расширять перечень доступных иностранных ценных бумаг с учетом спроса со стороны банков, брокерских, управляющих компаний и их клиентов.

Торги акциями иностранных эмитентов на Московской бирже стартовали 24 августа 2020 года. Сделки с бумагами можно заключать на основной и вечерней торговых сессиях. Расчеты по ним осуществляются в российских рублях в рамках надежной инфраструктуры Московской биржи с участием квалифицированного центрального контрагента и с учетом ценных бумаг в центральном депозитарии.