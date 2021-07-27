План реализации стратегии развития туризма планируют подготовить к концу лета

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. План реализации стратегии развития туризма до 2035 года планируется подготовить до конца лета, сообщили ТАСС в пресс-службе Ростуризма.

"План реализации стратегии развития туризма сейчас находится в активной стадии проработки. Финального документа на данный момент нет, он будет готов к концу лета. Национальный проект и стратегия, включая план реализации стратегии, будут синхронизированы как в части показателей, так и в части мероприятий", - сказали в Ростуризме.

Газета "Коммерсантъ" ранее сообщила, что в правительстве начали обсуждать план мероприятий по реализации стратегии развития туризма в России до 2035 года. По данным издания, в общей сложности в нем 116 пунктов, в том числе проекты по развитию сельского туризма, созданию сети детских военно-исторических лагерей, созданию и эксплуатации национальной системы бронирования туристических услуг.

Согласно проекту документа, с которым ознакомилось издание, национальная система бронирования отелей должна представлять собой IT-платформу, обеспечивающую управление распределительными и дистрибутивными процессами размещения средств в России. Срок исполнения - четвертый квартал 2024 года. Собеседник газеты на туристическом рынке полагает, что, скорее всего, речь пойдет о разработке собственной системы, а не о подключении гостиниц к существующим решениями. Планы создания "отечественного аналога Booking.com" на туристическом рынке обсуждаются с 2014 года.