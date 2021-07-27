Алтайский край рассчитывает получить более 9 млрд рублей инфраструктурных кредитов

БАРНАУЛ, 27 июля. /ТАСС/. Власти Алтайского края рассчитывают на получение более 9 млрд рублей льготных бюджетных кредитов на развитие инфраструктуры, сообщил на пресс-конференции во вторник губернатор региона Виктор Томенко.

"В минувшую субботу правительство РФ утвердило правила предоставления инфраструктурных кредитов, которые распределяются между регионами, не имеющими коммерческой задолженности. Из 500 млрд рублей краю есть возможность выбрать более 9 млрд рублей. Если быть точнее - 9 млрд 300 млн рублей. Мы можем на эти деньги рассчитывать", - сказал губернатор.

Он отметил, что регион будет пытаться привлечь эти средства на реализацию инфраструктурных и инженерных проектов. Конкретные проекты, на которые край планирует привлечь средства, глава региона не назвал, отметив, что в настоящее время перечень проектов только формируется.

"Эти деньги можно привлечь на 15 лет под 3% годовых и реализовать инфраструктурные проекты, которые сформируют доходы бюджетной системы страны и позволят покрыть вложения, которые будут предоставлены. Кроме того, учитывается количество рабочих мест, которые будут созданы при реализации проектов. Мы работаем над перечнем таких проектов, говорить о конкретных пока рано. Просто на решение экологических задач или улучшение качества жизни, эти средства, к сожалению, направлены быть не могут. Будем защищать свои проекты, до 1 октября защита должна состояться. Постараемся весь объем лимита, который можно получить, защитить", - подчеркнул Томенко.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин 24 июля подписал постановление о предоставлении льготных бюджетных кредитов регионам на развитие инфраструктуры. Финансовую поддержку получат регионы, которые примут участие в отборе проектов. Объем выданных инфраструктурных кредитов достигнет 500 млрд рублей к 2024 году.

Алтайский край не имеет коммерческих кредитов, а займы из федерального бюджета составляют менее 2 млрд рублей.