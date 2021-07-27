"Ъ": пенсионные накопления в НПФ достигли рекордных 3 трлн рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Пенсионные накопления граждан в российских негосударственных пенсионных фондах (НПФ) достигли к середине года рекордной величины в 3 трлн рублей, подсчитал "Коммерсантъ" на основе оперативной информации фондов.

Издание указывает, что на фоне рекордного роста пенсионных накоплений число клиентов негосударственных пенсионных фондов постепенно снижается и к 30 июня опустилось ниже 37 млн впервые с начала 2019 года, сократившись за второй квартал на 55,7 тыс.

Отмечается, что пенсионные накопления граждан, которые хранят средства в Пенсионном фонде РФ и которыми управляют либо государственная ВЭБ.РФ, либо частные управляющие компании, превысили на конец второго квартала 2 трлн рублей. Число застрахованных лиц, которые формируют пенсионные накопления в ПФР, по оценке "Коммерсантъ", превышает 38 млн человек. Таким образом, у примерно 75 млн россиян на конец первого полугодия было 5 трлн рублей пенсионных накоплений.

Ранее, по данным издания, НПФ были основным направлением притока застрахованных лиц и их пенсионных накоплений. Так, клиентская база негосударственных пенсионных фондов за пять лет - с 2014 года, когда ввели мораторий на формирования накопительной компоненты ОПС, по 2019 год - увеличилась более чем в полтора раза и достигла 37,4 млн человек. Но в 2019-2020 годах власти, включая ЦБ, начали принимать меры, чтобы снизить активность переходных кампаний, в том числе через агентские сети. В результате по итогам переходной кампании 2020 года негосударственные пенсионные фонды показали нетто-отток клиентской базы, а Пенсионный фонд РФ увеличил число застрахованных лиц.