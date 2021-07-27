Сбер с начала 2021 года выдал ESG-кредитов на 52 млрд рублей

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Портфель ESG-кредитов (environmental - экология, social - социальное развитие и governance - корпоративное управление) Сбера с начала 2021 года и по настоящее время превысил 52 млрд рублей, сказано в презентации к политике в области социальной и экологический ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития банка.

"С начала 2021 года и на настоящий момент портфель "зеленых" кредитов Сбера - более 52 млрд рублей.", - сообщили ТАСС в пресс-службе Сбера.

Как уточнили в пресс-службе банка, показатель начали считать, начиная с конца 2020 года, поэтому цифры за аналогичный период пошлого года нет.

Развитие ESG-финансирования - одно из направлений банка, принятых в рамках новой политики. В частности, банк отметил, что на текущий момент уже инвестировано 40 млрд руб. в "зеленую" металлургию, а также выдал кредитов на производство ВИЭ общей суммой свыше 74 млрд рублей. Кроме того, в пяти регионах России финансируется строительство современных мусороперерабатывающих комплексов, а количество клиентов Сбера, инвестирующих в ESG-фонды, превысило 13 тыс.

Кроме того, в рамках задачи сохранения окружающей среды Сбер принял в переработку свыше 10 тонн пластика, открыл свыше 10 тыс. специальных банкоматов, куда можно сдать старую пластиковую карту, а также полностью перевел на альтернативную энергетику 15 офисов банка.

"С августа 2021 года начнется поставка "зеленой" энергии еще на 12 объектов банка", - отмечается в документе.

Ранее Сбер опубликовал политику в области социальной и экологический ответственности, корпоративного управления и устойчивого развития банка, в рамках которой намерен придерживаться целей устойчивого развития ООН.

Ответственное инвестирование

Ответственное инвестирование - подход к инвестированию, который стремится включить заботу об окружающей среде (environmental), социальное развитие (social) и корпоративное управление (governance).

На текущий момент ESG-финансирование достаточно популярно в западных странах, а в последнее время становится популярным и в среде российских компаний. В частности, отдельно в России прорабатывается тема "зеленого" финансирования, которое предполагает предоставление на проект денежных средств при условии улучшения окружающей среды, смягчения последствий изменения климата и более эффективного использования ресурсов.