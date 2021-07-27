Товарооборот между Россией и Ираном вырос на 15% за первое полугодие

ТЕГЕРАН, 27 июля. /ТАСС/. Оборот товаров между Ираном и Россией вырос на 15% за первые шесть месяцев 2021 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Об этом заявил во вторник торговый представитель РФ в Иране Рустам Жиганшин.

"Российско-иранский товарооборот вырос в 2020 году. Позитивную динамику он также демонстрирует в начале текущего года: за первые шесть месяцев 2021 года товарооборот вырос на 15%. При этом экспорт увеличился на 16%, импорт из Ирана - на 14%", - сказал он на вебинаре "Торгово-экономическое сотрудничество с Исламской Республикой Иран".

Согласно информации, опубликованной Евразийской экономической комиссией, в 2020 году товарооборот Ирана и России составил $2,22 млрд, из которых $1,42 млрд приходится на экспорт из РФ. По сравнению с 2019 годом торговля между двумя странами выросла на 39,8%.