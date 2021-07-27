Хайнань запустил в эксплуатацию сеть газопроводов, охватывающую весь остров

ХАЙКОУ /Китай/, 27 июля. /ТАСС/. Китайская нефтегазопроводная компания (КНК) запустила в эксплуатацию сеть трубопроводов, охватывающую территорию всей провинции Хайнань и позволяющую обеспечивать регулярные поставки природного газа с западной части острова на восточное побережье. Об этом сообщило агентство Синьхуа.

По его данным, Китай впервые осуществляет такой масштабный энергетический проект, который охватывает крупный участок суши, отделенный от остальной части страны морским проливом. Протяженность этой системы, способной обеспечить транспортировку энергоносителей объемом 4,1 млрд куб. м в год, составляет 875 км. Данный газопроводный комплекс предназначен для углеводородов, добываемых как на шельфе, так и на материке, и гарантирует их доставку как в сжиженном, так и в газообразном состоянии.

"Теперь мы сможем гораздо лучше удовлетворить спрос местного потребителя, в первую очередь это касается промышленных предприятий", - подчеркнул официальный представитель хайнаньского подразделения КНК Ван Бинь. По его словам, единая система трубопроводов на Хайнане начала действовать после того, как на прошлой неделе заработал новый участок длиной 289 км.

Как уточнили местные власти, теперь благодаря газопроводу будут организованы регулярные поставки природного газа в город Вэньчан (северо-восток острова), где расположен один из четырех космодромов КНР. Более того, новые возможности для развития промышленности и сферы услуг появятся и у города Цюнхай (восток провинции), где ежегодно проводится всемирно известный Боаоский форум.