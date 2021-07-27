ЦБ назвал три основных риска для российских розничных инвесторов

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Банк Росси обозначил три основных риска для начинающих розничных инвесторов. В их числе, например, недостаток знаний об особенностях финансовых инструментов и рынке ценных бумаг в целом. Об этом рассказал первый зампред Банка России Сергей Швецов во время прямого эфира в социальных сетях.

"Три ключевых риска, которые мы сегодня видим для граждан, которые пришли на фондовый рынок. Это недостаток знания и опыта. Это не совсем корректное поведение финансовых посредников, которые допускают и мисселинг, и миспрайсинг, пользуясь недостатком знаний у наших граждан и получающих краткосрочные выгоды от использования данных практик. Естественно, мы с этим боремся и продолжим бороться", - сообщил он.

Третьим риском, по словам Швецова, являются неправильные ожидания у граждан относительно быстрого заработка на фондовом рынке. "Инвестиционная деятельность, как и любая другая предпринимательская деятельность - это труд, нацеленный на получение результата в долгосрочной перспективе. Это не казино. Это не подкидывание монетки. Поэтому рассчитывать, что вы пришли на фондовый рынок, купили какие-то волшебные акции, быстро заработали и решили все свои проблемы - это не про инвестиции, это не про рынок капитала. Наверное, для такого быстрого обогащения нужно поискать другие направления, например, то же самое казино", - добавил первый зампред ЦБ.

Также Швецов отметил негативную особенность российских инвесторов, а именно слишком активную торговлю при недостатке опыта и знаний. По его мнению, розничным инвесторам следует придерживаться пассивных стратегий инвестирования, передавая свои деньги, например, в доверительное управление профессионалам. В противном случае граждане рискуют потерять вложенные средства и разочароваться в рынке ценных бумаг.

"У нас большой перекос в сторону активных операций наших граждан на фондовом рынке. То есть граждане сами принимают инвестиционные решения. Кто-то чаще, кто-то реже. <...> В то время как на развиты рынка принято гражданами, которые не имеют достаточно времени отслеживать конъюнктуру рынка, не говоря уже о знании и финансовой дисциплине, передавать денежные средства либо в доверительное управление, либо использовать индексные пассивные стратегии инвестирования", - сообщил эксперт.