"Финвижн Холдингз" вложит 10 млрд рублей в российские проекты с экспортным потенциалом

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Международная компания "Финвижн Холдингз" вложит 10 млрд рублей в российские прорывные проекты, имеющие экспортный потенциал. Об этом в интервью "Комсомольской правде" рассказал директор направления "Новый бизнес" АСИ, владелец компании Артем Аветисян.

"Работа в АСИ носит больше общественный характер. Но в агентстве, например, я увидел, насколько сложно российским компаниям пробиваться на международные рынки. И сегодня это стало определенным вызовом для меня - помочь им в снятии этих барьеров. Для этих целей я сейчас создаю опорные представительства моей международной российской холдинговой компании "Финвижн Холдингс" за рубежом. Уже открыли офис в Дубае, осенью планируем открытие в Южной Корее, в дальнейшей перспективе - в Европе. Кроме этого, важно финансово поддержать такие проекты, и поэтому я принял решение инвестировать через МК "Финвижн" 10 млрд рублей в российские прорывные проекты, имеющие экспортный потенциал", - сказал он.

По словам Аветисяна, в планах компании в течение трех-пяти лет отобрать порядка 100 проектов и инвестировать в развитие каждого от 50 до 200 млн рублей.

Бизнесмен также рассказал, что планировал создать венчурный фонд для таких целей, но "Финвижн Холдингс", являясь первым резидентом специального административного района острова Русский, получил особые условия по налогам и преимущества на законодательном уровне.