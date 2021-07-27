Биржевая цена на бензин в России продолжает снижаться

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Биржевой территориальный индекс сжиженных углеводородных газов (СУГ), используемых в качестве газомоторного и бытового топлива, по итогам торгов во вторник обновил исторический максимум, достигнутый 23 июля. При этом цены на бензин марок "Регуляр-92" и "Премиум-95" продолжают снижение, следует из данных Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи (СПбМТСБ).

Цена на СУГ на бирже выросла за день на 1,9% и составила 42,29 тыс. рублей за тонну. Таким образом стоимость этого вида топлива обновила исторический максимум, достигнутый 23 июля (41,87 тыс. рублей за тонну).

В то же время биржевая цена бензина снижается уже третий торговый день подряд. Так, стоимость бензина Аи-92 в ходе торгов во вторник уменьшилась на 0,3%, до 56,9 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 - на 0,4%, до 58,76 тыс. рублей за тонну. Цена дизельного топлива снизилась на 0,2%, до 51,17 тыс. рублей за тонну.

Ранее замминистра энергетики Павел Сорокин заявил журналистам, что Минэнерго может в ближайшие дни принять решение о запрете экспорта бензина, вся нормативная документация уже готова. При этом Сорокин отметил, что решение будет приниматься на основе динамики биржевых роста или падения цены топлива и насыщения рынка объемами. Он также добавил, что в последние два дня выросли объемы реализации бензина через биржу, а цены стали идти вниз.

Кроме того, Минэнерго считает, что ситуацию на топливном рынке необходимо регулировать рыночным способом - за счет демпферного механизма и наполнения внутреннего рынка. По словам Сорокина, пока нет необходимости заключать топливные соглашения с нефтяными компаниями, но подобная мера остается на повестке.