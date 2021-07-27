Путин: эмиссия доллара для покрытия дефицита в США сказывается на всей мировой экономике

НОВО-ОГАРЕВО, 27 июля. /ТАСС/. Мировая экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса, но этот процесс связан с инфляционными рисками, заявил президент России Владимир Путин во вторник на совещании по социально-экономическим вопросам.

"Сегодня предлагаю сосредоточиться на том, как российская экономика преодолевает последствия эпидемии коронавируса. Мы видим, что восстановление мировой экономики в целом продолжается, причем довольно высокими темпами, но этот объективный процесс связан и с инфляционными рисками", - сказал глава государства.

Путин отметил, что на всей мировой экономике сказывается эмиссия доллара для покрытия дефицита бюджета в США. По его словам, уровень инфляции в этой стране превысил 5% при целевом показателе около 2%, США уже два года подряд верстают бюджет с дефицитом по 15%.

"И этот дефицит гасят за счет чего? За счет эмиссии. Вот отсюда инфляция, - пояснил президент России. - Безусловно, это отражается целиком и полностью на всей мировой экономике, имея в виду значимость американской [экономики] для всего мира и значимость доллара как самой большой, самой востребованной резервной валюты".

Участники совещания

Как ранее сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в совещании участвуют руководитель администрации Кремля Антон Вайно, помощник главы государства Максим Орешкин, первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов, министр экономического развития Максим Решетников, глава Минфина Антон Силуанов и председатель Центробанка Эльвира Набиуллина.

"Мы с вами регулярно встречаемся, чтобы вместе, в таком составе примерно обсудить наиболее важные, значимые для страны, для всех граждан вопросы социально-экономической повестки, _ обратился президент к участникам встречи, проходящей по видеосвязи. - Называем это между собой совещанием по экономическим вопросам. Смотрим обычно на текущую ситуацию и на ближайшую перспективу. Нужно сверять часы, это совершенно очевидный факт, и координировать свою работу".