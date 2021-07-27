Путин: быстрое восстановление секторов экономики России сопровождается ростом инфляции

НОВО-ОГАРЕВО, 27 июля. /ТАСС/. Быстрое восстановление ключевых секторов российской экономики сопровождается ростом инфляции, которая незначительно превысила целевые ориентиры. Об этом заявил президент Владимир Путин, указав на необходимость выверенных и сбалансированных шагов финансовых властей.

"В нашей стране довольно быстрое восстановление ключевых секторов национальной экономики, рынка труда, как и за рубежом <...> также сопровождается ростом инфляции, которая пусть не столь значительна, но все же выходит за наши целевые ориентиры", - отметил Путин на совещании по экономическим вопросам во вторник.

"Понятно, что здесь играют роль разные факторы - и внутренние, и внешние", - заметил глава государства. Путин подчеркнул, что "правительство и Центральный банк реагируют соответствующим образом как на уровне макроэкономических действий, так и отраслевого регулирования".

По его словам, "важно, чтобы все предпринимаемые шаги были скоординированы, выверены и сбалансированы". "Уверен, что именно так мы и будем действовать", - обратился президент к участникам совещания.

Путин предложил обсудить стоящие первоочередные задачи в данной сфере, а также поручил министру финансов Антону Силуанову представить доклад о встрече с коллегами по G20.

"Он [Силуанов] мне уже об этом докладывал, но все-таки, мне кажется, было бы правильно, если бы и все коллеги послушали, а потом мы пообсуждали бы и то, о чем там говорилось применительно к ситуации в нашей стране", - сказал президент.

Далее совещание проходит за закрытыми для журналистов дверями. В нем участвуют руководитель администрации президента Антон Вайно, первый вице-премьер Андрей Белоусов, помощник президента Максим Орешкин, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, председатель Центрального банка Эльвира Набиуллина.