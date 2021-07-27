"Почта России" запустит сервис по оцифровке входящей корреспонденции

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. "Почта России" запустит новый сервис по оцифровке входящей почтовой корреспонденции и передаче ее заказчикам в электронном виде. Об этом во вторник говорится в сообщении компании.

Отмечается, что данный сервис способен на треть сократить затраты на обработку бумажной корреспонденции. "В среднем бизнес расходует порядка 35 тыс. рублей на обработку каждой тысячи бумажных писем от госорганов, партнеров или клиентов. С помощью сервисов оцифровки этот показатель возможно уменьшить до 25 тыс. рублей", - добавляется в сообщении.

Кроме того, такие сервисы позволяют сократить время доставки корреспонденции, а больничные и отпуска работников документооборота не влияют на обработку потока писем, поломки оборудования не становятся причиной задержки подготовки официального ответа. "Почта России" также отсекает поступление нежелательной корреспонденции. В компании уточнили, что претензии и обращения граждан, судебные письма, письма от приставов оцифровываются и передаются клиенту в первую очередь. Это позволяет избежать рисков, связанных с нарушением сроков ответа.

В "Почте России" подчеркнули, что компания провела ряд пилотных проектов по оцифровке письменной корреспонденции с госорганами, компаниями из медицинской и строительной отраслей. Некоторые из них, в том числе девелоперская группа "Самолет", продолжили сотрудничество с "Почтой", заключив контракт на эту услугу. С февраля по июнь "Почта" оцифровала более 5 500 документов (50 000 страниц) группы "Самолет", что составляет примерно половину потока документов компании. Уточняется, что до конца текущего года планируется оцифровать весь документооборот "Самолета".

В 2021 году "Почта России" планирует настроить автоматическую классификацию корреспонденции по типам документов и темам писем и увеличить количество извлекаемых автоматически полей. "Это даст возможность уменьшить расходы заказчиков на ввод данных, а также обеспечить возможность адресной маршрутизации получаемой корреспонденции ответственным менеджерам внутри компаний", - добавляется в сообщении.

О компании

"Почта России" - крупнейший федеральный почтовый и логистический оператор страны, входит в перечень стратегических предприятий Российской Федерации. Седьмая крупнейшая компания в мире по количеству отделений обслуживания клиентов - свыше 42 тысяч точек, порядка 80% из которых находятся в малых населенных пунктах.